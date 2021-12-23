Общество

Сотрудники псковской инфекционки получили подарки к Новому году

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вместе с волонтерами партии посетил Псковскую областную инфекционную больницу, чтобы поблагодарить сотрудников медицинского учреждения за усердие и подвиги в труде в условиях распространения коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня на плечах медиков лежит колоссальная нагрузка, ведь вы в круглосуточном режиме ведете борьбу с коронавирусом. Многие из вас Новый год встречают на рабочем посту. Во время пандемии поддержка друг друга – это самое главное», – сказал Александр Козловский, пожелав персоналу больницы сил и терпения, а пациентам – скорейшего выздоровления.

После депутат передал медикам праздничные пироги и пиццу. В ответ сотрудники учреждения поблагодарили гостя за внимание.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко отметила, что «Единая Россия» пришла на помощь уже с первых дней пандемии. «Волонтерский центр партии оказывает помощь медикам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом. Врачам важна любая поддержка и внимание в такой трудный период»,-поблагодарила она волонтеров.