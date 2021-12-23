Общество

Александр Козловский исполнил новогодние желания двух детей из Псковской области

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский исполнил новогодние желания двух детей из Псковской области в рамках акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Одиннадцатилетний Степан получил в подарок от депутата конструктор, о котором давно мечтал, а двенадцатилетняя девочка Полина из-за проблем с ногой учится дистанционно. Для освоения программы в шестом классе ребенку нужен был компьютер, поэтому в рамках акции «Елка желаний» Александр Козловский подарил ей ноутбук.

«"Единая Россия" организовала очень добрую предновогоднюю акцию. Новый год – это время, когда все детские мечты должны обязательно сбываться. Любой взрослый может почувствовать себя настоящими волшебниками, исполняя детские желания», - отметил Александр Козловский.

В реготделении партии напомнили, что ранее мечту семилетней Кати Милашюс из деревни Покаты Островского района исполнил депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов. Девочка уже получила свой подарок. Мама Кати Карина Поликарпова рассказала о том, что ее дочь давно мечтала о телефоне, благодаря депутату мечта сбылась.