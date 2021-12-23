Общество

Школьника из Дедовичей наградили медалью за спасение утопающего друга

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области в поселке Дедовичи наградили учащегося 8 класса Дедовичской средней школы №1 Ивана Мутовина за спасение спасение утопающего товарища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«12 июля в реке Шелонь в поселке Дедовичи купались два мальчика – Иван Мутовин и Илья Васильев. Илья неосторожно нырнул и под водой ударился о камень. Иван заметил, что друг стал тонуть, и, не раздумывая, поплыл в его сторону. Доплыв до мальчика, он достал его из воды, перевернул на спину и последовал с ним к берегу», - рассказали в ведомстве.

За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на водных объектах Иван Мутовин был удостоен медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

«Мы гордимся тем, что среди молодого поколения есть неравнодушные люди, которые, рискуя своей жизнью, готовы в любую минуту прийти на помощь!» - отметили в регуправлении МЧС.

Ранее сообщалось, что медаль «За спасение на воде» получил и ученик псковской школы №3, семиклассник Ян Мавроди.