Общество

За сутки в Псковской области выявили 155 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли

155 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 70 520 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

На данный момент в Псковской области провели 707 782 исследования на коронавирус, из них 1 945 – за прошедшие сутки. Избавились от болезни с начала пандемии в регионе 63 957 пациентов (+551). Умерли от COVID-19 в области 1 225 человек (+5).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 23356

Великие Луки – 11291

Бежаницкий район – 741

Великолукский район – 1874

Гдовский район – 1150

Дедовичский район – 1688

Дновский район – 547

Красногородский район – 690

Куньинский район – 630

Локнянский район – 529

Невельский район – 2893

Новоржевский район – 852

Новосокольнический район – 1960

Опочецкий район – 2194

Островский район – 3122

Палкинский район – 672

Печорский район – 1543

Плюсский район – 1129

Порховский район – 2239

Псковский район – 5854

Пустошкинский район – 749

Пушкиногорский район – 857

Пыталовский район – 783

Себежский район – 1640

Стругокрасненский район – 1031

Усвятский район – 460

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.