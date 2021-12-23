За сутки в Псковской области выявили 155 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли

155 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 70 520 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
На данный момент в Псковской области провели 707 782 исследования на коронавирус, из них 1 945 – за прошедшие сутки. Избавились от болезни с начала пандемии в регионе 63 957 пациентов (+551). Умерли от COVID-19 в области 1 225 человек (+5).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 23356
Великие Луки – 11291
Бежаницкий район – 741
Великолукский район – 1874
Гдовский район – 1150
Дедовичский район – 1688
Дновский район – 547
Красногородский район – 690
Куньинский район – 630
Локнянский район – 529
Невельский район – 2893
Новоржевский район – 852
Новосокольнический район – 1960
Опочецкий район – 2194
Островский район – 3122
Палкинский район – 672
Печорский район – 1543
Плюсский район – 1129
Порховский район – 2239
Псковский район – 5854
Пустошкинский район – 749
Пушкиногорский район – 857
Пыталовский район – 783
Себежский район – 1640
Стругокрасненский район – 1031
Усвятский район – 460
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.