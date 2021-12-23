Общество

За год в Псковской области планируют капитально отремонтировать более 30 школ

Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ, инициированную «Единой Россией». В Псковской области по этой программе в 2022 году планируют отремонтировать 33 учебных заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В 2022-2026 годах будет отремонтировано около 7300 зданий школ – их реестр партия летом передала в Минпросвещения. Например, в 2022-2023 в Башкирии капитально отремонтируют 103 школы, в Архангельской области – 26, Брянской – 40, Курганской – 58, в Севастополе – 11, Карелии и Мордовии – по 21 зданию школ. В Приморском крае участниками программы в ближайшие два года станут 39 учебных заведений, Красноярском - 33.

«Уже с нового года начнем их капитальный ремонт. По поручению президента, всего за пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий. Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей, и за счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ», - сказал Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«Единая Россия» и Минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ для координации программы капремонта школ. В него вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники «Большой перемены».

Кроме того, в каждом регионе вместе с партией, представителями Российского движения школьников, победителями конкурса «Большая перемена», учителями, представителями родительского сообщества, общественных организаций, созданы региональные штабы, которые также будут отслеживать этапы реализации программы - от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ. За каждым объектом будет закреплен ответственный депутат или сенатор, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

В реготделении партии напомнили, что создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Ее реализацию закрепили в народной программе партии. По предложению главы комиссии «Единой России» по образованию и науке, программу капремонта школ решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысячи школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах проконтролируют рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с ведомством и родительским сообществом.