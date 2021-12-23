Общество

Школьники и депутаты передали корм для животных в великолукские приюты

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с юными футболистами спортивной школы «Экспресс» города Великие Луки, их наставником Егором Жуковым и депутатом Псковского областного Собрания Еленой Даньшовой передали корм для подопечных великолукского приюта «Милый». Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С основательницей приюта Татьяной Тимофеевой и инициатором акции Еленой Егоровой обсудили проблемы, с которыми сталкиваются зоозащитники, а также необходимость дополнения законодательства. Подняли серьезные вопросы, будем вместе обсуждать и продвигать их решение на федеральном уровне», - рассказал Александр Козловский.

Кроме того, школьники и футболисты вместе с депутатом областного Собрания Татьяной Фомченковой сегодня, 25 декабря, посетили приют «Веретье» .

Александр Козловский отметил, что визит в приюты стал продолжением акции помощи бездомным животным, которую в Великих Луках запустили в декабре. «Хочу напомнить, что братьям нашим меньшим можно и нужно помогать всегда: вне зависимости от того, проводятся благотворительные мероприятия или нет. Сбор средств на помощь приютам и фотовыставка в "Апельсине" продолжаются», - подчеркнул он.

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Секретарь регионального отделения «Единой России» добавил, что акция – это еще один способ напомнить об ответственном отношении к животным, а также о необходимости оказания поддержки приютам, работа которых зачастую держится на энтузиазме людей с добрым сердцем. «И очень хочется верить в то, что в скором времени подопечные приютов обретут любящий дом», - отметил Александр Козловский.

«Благодарю всех, кто поддержал нашу благотворительную акцию и принял в ней самое деятельное участие!» - заключил он.