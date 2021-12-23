Общество

Детский фонд организовал новогодний праздник для школьников в Палкинском районе

Дед Мороз посетил учеников начальных классов Качановской средней общеобразовательной школы в Палкинском районе. Мероприятие организовало Псковское областное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

«Дед Мороз подготовился к встрече с ребятами: показал мини-сценку "Дед Мороз – красный нос", провел несколько интерактивных игр и веселый хоровод вокруг новогодней красавицы. К мероприятию подготовился не только Дедушка Мороз, но и дети. Девочки и мальчики по очереди читали стихотворения и поздравляли Деда Мороза с Новым годом. А потом все фотографировались с главным героем праздника», - рассказали в региональном отделении фонда.

В конце мероприятия детям вручили сладкие подарки, их удалось получить благодаря поддержке ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"» и лично генеральному директору Герману Петрушко. Всего ученикам школы передали 80 новогодних подарков.

«От лица учеников Качановской школы Детский фонд сердечно благодарит завод "Титан-Полимер" за предоставленные подарки. Благотворители регулярно поддерживают акции Детского фонда и помогают нуждающимся детям Псковской области», - отметили в организации.

Поездка прошла в рамках проекта «Мяч дружбы: укрепление семьи», который поддерживается благотворительным фондом CSS.