Общество

Более 17 тысяч детей в Псковской области получат подарки за счет бюджета региона

Более 17 тысяч детей в Псковской области получат сладкие подарки от администрации региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Мы решили снова повторить акцию прошлого года и поздравить ребят из многодетных малообеспеченных семей в возрасте до 14 лет, поручил выделить для этого средства из бюджета области. <...> Новый год – время, когда хочется принести радость в каждый дом», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

24 декабря раздача подарков уже началась в Великолукском районе, основную массу сладостей детям подарят в период с 27 по 31 декабря. Сладкие подарки получат дети из многодетных малообеспеченных семей, которых охватывают меры социальной поддержки.

Чтобы уточнить информацию по получению подарков, можно написать в комитет по социальной защите или позвонить по телефону: 299 995.