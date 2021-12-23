Более 17 тысяч детей в Псковской области получат подарки за счет бюджета региона

Более 17 тысяч детей в Псковской области получат сладкие подарки от администрации региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
24 декабря раздача подарков уже началась в Великолукском районе, основную массу сладостей детям подарят в период с 27 по 31 декабря. Сладкие подарки получат дети из многодетных малообеспеченных семей, которых охватывают меры социальной поддержки.
Чтобы уточнить информацию по получению подарков, можно написать в комитет по социальной защите или позвонить по телефону: 299 995.