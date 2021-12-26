Общество

Юрист предупредил курильщиков о новых ограничениях в 2022 году

2021 год оказался непростым для курильщиков: им запретили курить в медицинских организациях, в местах торговли и на складах, вступили в силу новые требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе. В 2022 году планируется ужесточение запретов, рассказал юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.

Власти обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. «С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по статье 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», — цитирует Корытова агентство «Прайм».

По его словам, последовательная, почти десятилетняя борьба с курением ведется в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран, в том числе и Россия. Уже сделано очень многое по части введения всевозможных запретов и ограничений – на рекламу, продажу (в том числе и по интернету), курение не только табака, но и электронных сигарет, вейпов и айкосов. «Так что законодательное поле почти сформировано», — считает Корытов. Если и можно что-то добавить, то это обсуждаемые меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

В дальнейшем, по его мнению, власти будут завинчивать гайки уже в экономическом пространстве. «Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотиносодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота (ЭДО), в этом году они еще могли делать это сами», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что нацпроект «Демография» поставил цель по снижению числа курильщиков в России до 10% к 2024 году. «И времени осталось мало, хотя прогресс налицо: по данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013 году – 41%», — рассказал Корытов.