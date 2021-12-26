Общество

Спасатели назвали самые опасные новогодние развлечения

Использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники относится к числу самых опасных новогодних развлечений, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

«Более 70% от общего количества пожаров на территории столицы происходит в жилом секторе. И большая часть из них случается по вине людей, то есть основной причиной является неосторожное обращение с огнем. А в период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность», – цитирует Иванова РИА Новости.

Еще одной распространенной причиной возгораний он назвал перегрузку электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов.

Чтобы обезопасить себя в преддверии новогодних праздников, эксперт посоветовал обзавестись огнетушителем и установить в квартире дымовой датчик, поскольку задымление несет не меньшую опасность, чем открытое пламя.

Пиротехнику, по его словам, в квартире жечь не стоит, а домашние бенгальские свечи нужно использовать с осторожностью, вдали от штор и легковоспламеняемых материалов.

Собеседник агентства также подчеркнул, что любой пиротехникой необходимо пользоваться на расстоянии от жилых домов и общественных пространств, чтобы она не попала на припаркованные во дворах машины и не залетела на чей-то балкон.

При этом при покупке фейерверков обязательно нужно требовать у продавца сертификат соответствия и внимательно читать к нему инструкцию.

Кроме того, Иванов обратил внимание на то, что горожанам не следует выходить для запуска фейерверков и петард на городские водоемы.

«Город несет определенную техногенную нагрузку, и даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым», – предупредил он.