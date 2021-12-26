Общество

В псковском СИЗО капитально отремонтировали камеры

В одном из главных корпусов псковского следственного изолятора завершен капитальный ремонт нескольких камер, в том числе для содержания в них несовершеннолетних граждан, а также лиц с ограничениями по здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Псковской области

Так, в камерах на стены и потолки нанесли водоэмульсионное покрытие, обновили осветительные приборы, оконные блоки, в каждом помещении оборудовали зоны приватности с учетом санитарных норм и правил.

Кроме того, в камере, предназначенной для содержания лиц с ограничениями по здоровью, созданы комфортные бытовые условия, добавили в ведомстве.

В настоящее время ремонтные работы в корпусах учреждения продолжаются. «Создавая подобные условия, пенитенциарное ведомство соблюдает основные гарантии прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области», - заключили в УФСИН.