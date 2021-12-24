Общество

Более 100 дворов в Великих Луках украсят новогодние ели

В 120 дворах Великих Лук установят новогодние ели. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

«Еще одна чудесная традиция Великих Лук - елки во дворах. В этом году символ Нового года по инициативе общественных советников главы города и депутатского корпуса будет установлен на 120 дворовых территориях. На фото - новогодняя красавица в переулке Некрасова, дом 4. Вместе с общественным советником Эдвардом Абрамяном соседи не просто нарядили елку, но и подключили новогоднюю иллюминацию», - рассказал Николай Козловский.

Он добавил, что ближайшее время будет объявлен конкурс на лучшую новогоднюю елку.