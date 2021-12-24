Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
музей русского пития
инфографика 2021
Особенности псковской кулинарии
Псковский марафон
Что нужно для любимого хобби?
Инвестиционное развитие Итоги года
Изменения для владельцев недвижимости
лечение без очередей и хамства
«Классные каникулы» в Новый год
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
закон и миграция
«Справедливая Россия» решает проблемы
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
 
 
 
ещё Общество 24.12.2021 14:133 В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на январских праздниках 26.12.2021 15:470 Более 100 дворов в Великих Луках украсят новогодние ели 26.12.2021 15:080 Россияне назвали самые любимые новогодние песни 26.12.2021 14:221 В псковском СИЗО капитально отремонтировали камеры 26.12.2021 12:560 Новогоднюю атмосферу создали в «Раздолье» и подали заявку на конкурс 26.12.2021 12:370 Спасатели перечислили самые опасные новогодние развлечения
 
 
 
Самое популярное 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 23.12.2021 12:4924 В Псковской области издано постановление о вакцинации жителей региона 60+ 23.12.2021 22:359 Поезд Петербург — Гомель врезался в стадо коров в Псковской области 25.12.2021 19:570 Пропавшего 48-летнего псковича нашли мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 100 дворов в Великих Луках украсят новогодние ели

26.12.2021 15:47|ПсковКомментариев: 0

В 120 дворах Великих Лук установят новогодние ели. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Николая Козловского

«Еще одна чудесная традиция Великих Лук - елки во дворах. В этом году символ Нового года по инициативе общественных советников главы города и депутатского корпуса будет установлен на 120 дворовых территориях. На фото - новогодняя красавица в переулке Некрасова, дом 4. Вместе с общественным советником Эдвардом Абрамяном соседи не просто нарядили елку, но и подключили новогоднюю иллюминацию», - рассказал Николай Козловский.

Он добавил, что ближайшее время будет объявлен конкурс на лучшую новогоднюю елку.

Теги: #великие луки #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 438 человек
26.12.2021, 16:250 Сказку в окне «разыграли» псковичи в рамках конкурса украшения фасадов 26.12.2021, 16:060 Псковичей просят помочь детям «засветиться» на дороге 26.12.2021, 15:470 Более 100 дворов в Великих Луках украсят новогодние ели 26.12.2021, 15:293 Песков рассказал об абсолютно демократической России
26.12.2021, 15:080 Россияне назвали самые любимые новогодние песни 26.12.2021, 14:500 «Форд» врезался в «Фольксваген» во время обгона в Псковском районе 26.12.2021, 14:221 В псковском СИЗО капитально отремонтировали камеры 26.12.2021, 14:000 Новогоднюю конференцию провела в Пскове партия «Справедливая Россия - За правду»
26.12.2021, 13:470 «Волшебный ларец» с ватными игрушками открыли в Пскове 26.12.2021, 13:303 Эксперт назвал условие роста цен на бензин до ста рублей за литр 26.12.2021, 13:090 Труп мужчины обнаружен на льду реки Великой в Пскове 26.12.2021, 12:560 Новогоднюю атмосферу создали в «Раздолье» и подали заявку на конкурс
26.12.2021, 12:370 Спасатели перечислили самые опасные новогодние развлечения 26.12.2021, 12:170 В Псковской области коронавирус унес жизни еще шести человек 26.12.2021, 11:593 Пожарную тревогу объявили в псковском торговом центре. ВИДЕО 26.12.2021, 11:411 Выдачу электронных паспортов в России планируют начать в январе 2023 года
26.12.2021, 11:220 «Скандинавия» решила поучаствовать в конкурсе новогоднего украшения Пскова 26.12.2021, 11:010 Двое безработных псковичей фиктивно прописали в своих домах иностранцев 26.12.2021, 10:390 Пскович попался на краже фейерверка из магазина 26.12.2021, 10:200 В Псковскую область поступило 15 тысяч доз вакцины «Спутник V»
26.12.2021, 10:030 Юрист предупредил курильщиков о новых ограничениях в 2022 году 26.12.2021, 09:380 В «Михайловском» включили новые песни в фольклорную программу к новогодним праздникам 26.12.2021, 09:190 Коечный фонд для больных COVID-19 в Псковской области загружен на 75% 26.12.2021, 09:002 В МВД рассказали, сколько иностранцев стали гражданами России в 2021 году
26.12.2021, 00:098 В гипермаркете на Запсковье обрушилась часть потолка. ВИДЕО 25.12.2021, 22:370 Финальное занятие в рамках серии мастер-классов по воркауту прошло в Псковской области 25.12.2021, 22:221 Зайти на какао псковичей приглашают участники конкурса новогоднего оформления зданий 25.12.2021, 22:080 Третий этап курсов «Шахматный всеобуч» прошел в Псковской области
25.12.2021, 21:502 Псковичам посоветовали учитывать размер комнаты при выборе новогодней ели 25.12.2021, 21:331 Новогодний концерт прошел в псковской библиотеке «Родник» 25.12.2021, 21:131 Более 17 тысяч детей в Псковской области получат подарки за счет бюджета региона 25.12.2021, 20:5810 В Пскове назвали маршруты городских автобусов на время ремонта Троицкого моста
25.12.2021, 20:540 В ходе профилактического мероприятия у псковичей изъяли более 60 единиц оружия 25.12.2021, 20:360 Дезинфекционная установка для борьбы с АЧС поступила в Псковскую область 25.12.2021, 20:170 «Двор Подзноева» участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий 25.12.2021, 19:570 Пропавшего 48-летнего псковича нашли мертвым
25.12.2021, 19:480 За год в Псковской области планируют капитально отремонтировать более 30 школ 25.12.2021, 19:252 В нескольких деревнях Псковского района почти на три дня отключат электричество 25.12.2021, 19:000 Новогоднюю ель нарядили в «Михайловском» 25.12.2021, 18:380 Депутат областного Собрания раздал псковичам подарки в костюме Деда Мороза
25.12.2021, 18:150 Американскую версию «Иронии судьбы» выпустят 31 декабря 25.12.2021, 17:540 Почти 50 одаренных детей в Псковской области получат денежные премии 25.12.2021, 17:310 Розыск пропавшей 29-летней женщины продолжается в Пскове 25.12.2021, 17:110 Детский фонд организовал новогодний праздник для школьников в Палкинском районе
25.12.2021, 16:500 Спикер Госдумы рассказал о десяти законах, вступающих в силу в январе 25.12.2021, 16:302 Губернатор призвал псковичей не пускать членов семьи на лед ради добычи рыбы 25.12.2021, 16:060 Протокол составили на директора «управляйки» на Завеличье после внеплановой проверки 25.12.2021, 15:460 Фальшивую тысячерублевую купюру обнаружили в финучреждении Пскова
25.12.2021, 15:260 Школьники и депутаты передали корм для животных в великолукские приюты 25.12.2021, 15:060 Писатель и сценарист Альберт Лиханов умер от коронавируса 25.12.2021, 14:460 Мужчина поскользнулся в центре Пскова, на место выехали сотрудники ГИБДД 25.12.2021, 14:260 Автомобиль встал поперек дороги в результате ДТП на Троицком мосту. ВИДЕО
25.12.2021, 14:130 Счастье в музыке: новогоднее настроение подарила псковичам филармония 25.12.2021, 13:530 Музей-заповедник «Михайловское» экспонирует иллюстрации Юрия Игнатьева к «Пиковой даме» 25.12.2021, 13:340 Более 260 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса 25.12.2021, 13:136 Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* заблокировал Роскомнадзор
25.12.2021, 12:530 Мужчина с деревянной тростью пропал в Пскове 25.12.2021, 12:330 Летевший в Петербург самолет вынужденно приземлился в аэропорту Пскова 25.12.2021, 12:062 Пассажирка легкового автомобиля погибла в ДТП в Островском районе. ФОТО 25.12.2021, 11:540 За сутки в Псковской области выявили 155 случаев заражения COVID-19, пять человек умерли
25.12.2021, 11:421 Россияне предпочли бы пригласить на новогодний корпоратив группу Би-2 — опрос 25.12.2021, 11:220 Эксперт предупредил о потенциальной опасности мобильного банка в телефоне 25.12.2021, 11:026 Прибывшие для лечения больных COVID-19 военные врачи покинули Псковскую область 25.12.2021, 10:417 В Пскове готовятся к введению новых цен на услуги городских бань
25.12.2021, 10:210 Школьника из Дедовичей наградили медалью за спасение утопающего друга 25.12.2021, 10:002 Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых 25.12.2021, 09:402 Районы Псковской области получат по миллиону рублей на новогодние украшения 25.12.2021, 09:200 Александр Козловский исполнил новогодние желания двух детей из Псковской области
25.12.2021, 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 24.12.2021, 22:411 Сотрудники псковской инфекционки получили подарки к Новому году 24.12.2021, 22:350 Вылет самолета из Калининграда в Псков перенесли на 25 декабря 24.12.2021, 22:2714 ПЛН-ТВ: Одобряют ли псковичи строительство временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
24.12.2021, 22:110 Воспитанники 14 детских домов стали участниками псковского фестиваля «Кукарача» 24.12.2021, 21:460 В Госавтоинспекции призвали псковских водителей соблюдать скоростной режим 24.12.2021, 21:420 Правительство выделило 5 млрд рублей на модернизацию «Почты России» 24.12.2021, 21:350 Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru