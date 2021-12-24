Общество

Россияне назвали самые любимые новогодние песни

Россияне назвали самую любимую новогоднюю песню - ею оказалась «В лесу родилась елочка». Без каких еще композиций и Новый год не праздник, выяснил сервис SuperJob.

На втором с небольшим отрывом еще один новогодний хит с очень подходящим названием - «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария». Вслед за исполнителями россияне подпевают: «Скоро все случится, / Сбудется, что снится…».

Третью строчку поделили песни «Елочка-елка, лесной аромат» из мультфильма «Новогодняя сказка» и песня «Три белых коня» из фильма «Чародеи».

В топ-10 также попали песни «Маленькой елочке холодно зимой» и «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко в одном из главных новогодних кинохитов «Карнавальная ночь». Следом идут «Новогодние игрушки», «Снежинка» из «Чародеев» и «Снег кружится».

Не обошлось и без зарубежных хитов - Happy New Year от ABBA, Last Christmas от Wham! и Jingle Bells, пишет «Российская газета» со ссылкой на опрос.

Также опрошенные называли и другие известные композиции: «Кабы не было зимы» из мультфильма «Трое из Простоквашино», «Дед Мороз» из «Ну, погоди!», «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», «А снег идет», «Если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также Merry Christmas и Let It Snow.