Общество

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Российские спасатели по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач являются одними из лучших в мире. Такую оценку их работе президент РФ Владимир Путин озвучил в видеообращении по случаю профессионального праздника.

Путин отметил, что работники российской спасательной службы задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире. «Россия по праву гордится вами», - сказал он.

Жители страны, продолжил президент, точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи. Они уверены, что спасатели задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику и личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни, подчеркнул Путин.

«Хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей», - цитирует Путина ТАСС.

Он напомнил, что в текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали задачи по борьбе с эпидемией коронавируса.

«Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику», - добавил президент.

Президент уверен, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти и будет примером для молодых сотрудников МЧС. «Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС», - заявил глава государства.

Среди погибших героев Путин назвал «мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная", и министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области произошел взрыв метана, что стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей, которые пошли на помощь шахтерам. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

«Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу», - подчеркнул глава государства. По его мнению, «это надежная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонней профессиональной подготовки и дальнейшего роста молодых сотрудников, которые испытывают глубокое, искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям, тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России"». «Их личный вклад в ее становление и развитие достоин высокой оценки и признательности», - указал Путин.

27 декабря в России отмечается День спасателя. В этот день 31 год назад в стране была создана совершенно новая служба - Российский корпус спасателей.