Общество

Владимир Путин поручил установить двойные выплаты медикам, работающим в праздники

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными коронавирус, и установить двойные выплаты за работу в новогодние праздничные дни. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», - говорится в поручении.

Кроме того, президент поручил установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно медработникам медицинских и иных организаций, оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, также работникам, контактирующим с пациентами с COVID-19, соцработникам стационарных учреждений соцобслуживания.

Доклад должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года.