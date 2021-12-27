Общество

Большинство жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию - опрос

72% жителей Северо-Западного федерального округа вместо новогоднего корпоратива хотели бы получить денежную премию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В ходе опроса выяснилось, что 67% работников в целом любят корпоративы: из них 55% ответили, что это хороший вариант пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, еще 5% считают, что это отличная возможность принарядиться и показать себя, а еще 7% любят поесть за счет компании. При этом существенная доля жителей Северо-Запада променяла бы праздник среди коллег на денежную премию к Новому году, такой ответ дали 72% жителей регионов СЗФО. Так, меньше других хотят премию взамен новогоднего корпоратива респонденты из Сибири (67%).

Кроме того, 33% респондентов новогодние корпоративы никогда не нравились. При этом каждый пятый опрошенный (19%) вообще никогда на такие мероприятия в канун новогодних праздников не ходил.

В предновогодней премии больше, чем в корпоративе, заинтересованы соискатели старшего возраста: 81% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет готовы вообще отказаться от праздника с коллегами, но получить вместо этого премию.

Денежная премия больше праздника интересна опрошенным из числа производственной сферы (80%), административному персоналу (78%) и бухгалтерам (73%). А вот корпоратив вместо премии чаще выбирают маркетологи, работники сферы продаж и ИТ-специалисты.