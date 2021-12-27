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Общество

Омбудсмены Санкт-Петербурга и Псковской области обсудили новые полномочия

27.12.2021 12:34|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Северной столице Светланы Агапитовой и ее коллеги в Псковской области Дмитрия Шахова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен Дмитрий Шахов.

Он поздравил коллегу с недавним избранием на государственную должность, пожелал успешной профессиональной деятельности и активного включения в работу координационного совета уполномоченных по правам человека на Северо-Западе России.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

В ходе беседы стороны обменялись информацией о структуре обращений жалоб по итогам этого года, о начале подготовки своих ежегодных докладов, новых темах, которые будут в них озвучены и, по словам Дмитрия Шахова, имеют большой общественный резонанс.

Кроме того, они обсудили новую практику реализации федерального закона о региональных омбудсменах. Светлана Агапитова ознакомилась с информацией об использовании новых полномочий при проведении проверок по жалобам граждан, а также при взаимодействии с органами прокуратуры и при обращении в судебные органы власти.

Дмитрий Шахов выразил надежду, что с приходом Светланы Агапитовой на должность будет повышена эффективность взаимодействия между региональными омбудсменами аналогично тому уровню, который сложился в годы, когда они оба занимали должности уполномоченных по правам ребенка. Как отметил псковский омбудсмен, в то время им удавалось оперативно решать многие вопросы, связанные с защитой прав детей, в том числе и на международном уровне.

В завершение встречи региональные уполномоченные по правам человека выразили готовность продолжать и расширять дальнейшее сотрудничество, направленное на оперативное взаимодействие при рассмотрении жалоб граждан.

Теги: #омбудсмен #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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