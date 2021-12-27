Общество

Псковичей просят не кататься на лыжах вблизи энергообъектов

В новогодние праздники и продолжительные выходные важно помнить и соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами дома, сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

«Смертельно опасно использовать салюты и петарды под линиями электропередачи любого класса напряжения. Такие действия могут привести к повреждению и отключению ВЛ. Помните: оборванный провод или свисающая с провода мишура могут стать причиной серьезной электротравмы», - подчеркнули в компании.

Специалисты также напомнили, что нельзя устраивать снежные горки, кататься на лыжах и создавать ледовые катки вблизи энергообъектов. Также нельзя играть вблизи трансформаторных подстанций и проникать внутрь. «Помните: электротравму можно получить не только при непосредственном контакте с токоведущими частями оборудования, но и при приближении к ним!» - заметили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

Энергетики постоянно проверяют исправность замков и целостность ограждений энергообъектов, чтобы предотвратить попытки несанкционированного приближения к оборудованию под напряжением. При обнаружении обрыва и искрения проводов, повреждения изоляторов, неисправных замков трансформаторных подстанций и электрических щитов жителям Псковской области рекомендуют незамедлительно сообщать об этом в энергокомпанию.

Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку, а для украшения новогодней елки нужно использовать только исправные электрогирлянды заводского изготовления, заметили специалисты.

«В каникулы дети чаще остаются одни, у них больше свободного времени для прогулок и игр на улице. Чтобы новогодние праздники не омрачились трагедией, изучите и повторите с детьми простые правила электробезопасности. Сделать это можно с помощью материалов специального портала "Подружись с электричеством", где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике электротравматизма», - рассказали в компании.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» напомнили, что при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.