Общество

Алексей Севастьянов объяснил, почему не удается победить COVID-19

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 27 декабря заявил о том, что недисциплинированность не позволяет победить коронавирус.

«Мы не дисциплинированы. Надо говорить правду. Мы не дисциплинированны, поэтому не можем победить сложившуюся ситуацию в отношении ковида. Очень обидно, что многие подходят к этому со следующим подходом: "Я личность, поэтому, что хочу, то и делаю". Но каждая личность не должна забывать, что она в ответе. Нет индивида. У каждой личности есть кто-то близкий, родной, с кем он общается. Подумайте о них», - отметил он.

Также парламентарий добавил, система присвоения QR-кодов должна быть более гибкой.