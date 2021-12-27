Общество

В Пскове молодые росгвардейцы присягнули на верность родине

Торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, состоялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

23 молодых сотрудника Росгвардии дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными. Принятие присяги стало для них завершением программы обучения, которое проходило в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. В мероприятии приняли участие руководители управления, отдела вневедомственной охраны и преподаватели.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В течение трех месяцев сотрудники вневедомственной охраны проходили первоначальное профессиональное обучение. Они изучили организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, основы криминалистики, строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовку, уточнили в управлении.

По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены. Теперь они приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в подразделениях.