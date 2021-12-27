Общество

Алексей Севастьянов о бюджете на 2022 год и взаимодействии с администрацией

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о региональном бюджете на 2022 год и взаимодействии с администрацией.

- Депутаты Псковского областного Собрания приняли бюджет региона на 2022 год. Он стал еще больше по объему, если сравнивать с прошлыми годами: перевалил за рекордные для нас 50 млрд рублей. Однако и госдолг, и дефицит бюджета остаются. Это вас беспокоит?

- За свои 15 лет работы в областном Собрании могу сказать, что бюджет из года в год становится больше не только в цифрах, но и более социально направленным. Он становится более привлекательным.

Конечно, я не застал времена, о которых вспоминают депутаты-ветераны, когда принимали «одну двенадцатую». Но я помню непростые бюджеты 2008, 2009, 2010 годов. Оппозиционные коллеги на выступлениях говорили, что к 2020 году область вымрет, развалится. Сейчас самое время убедиться в том, что, несмотря даже на вызовы пандемии, жизнь в регионе становится гораздо комфортнее. Конечно, проблем достаточно. Никто не говорит, что мы от них ушли: работы хватает на много лет. Но то, что 1,5 млрд в следующем году уйдет на ремонт школ, не может не радовать.

Помню, когда о 20 млрд рублей в бюджете говорили с восторгом. Сейчас — 50 млрд.

Я уверен, что через 3-4 года мы решим вопрос с задолженностью. Уверен, что у нас будут расти доходы.

- Откуда такая уверенность, что удастся переломить ситуацию, особенно с государственным долгом? Сейчас уходят в сторону бюджетных кредитов.

- Да, эта работа уже целенаправленно идет. В принципе, по году мы этот вектор выдерживаем. И если бы эти действия государство начало чуть раньше, мы бы сегодня видели положительную для нас картину. Поэтому я не сомневаюсь.

Очень приятно, что весьма хозяйственно и распорядительно администрации Великих Лук и Пскова, районов и области подошли к формированию бюджета. Абсолютно конструктивно, абсолютно по-деловому.

Мы пониманием, что такое федеральные деньги, учимся их осваивать. На мой взгляд, еще несколько лет назад мы к этому не были готовы.

- Депутаты от оппозиции голосуют либо против принятия бюджета или воздерживаются от голосования, мотивируя свое решение уровнем государственного долга и дефицитом. По вашему мнению, это политический хайп или, когда голосуют против, выдвигают конструктивные предложения по исправлению ситуации?

- Если бы был конструктив, то был бы предмет для разговора. В конце следующего года я буду выступать против участия оппозиционных партий в работе согласительной комиссии по рассмотрению бюджета.

- Даже так?

- Если оппозиция говорит о том, что им в федеральном центре сказали не принимать бюджет, то зачем дальше протирать стулья? О чем дальше говорить? Ребята, вы здесь избирались. Здесь за вас голосовали местные жители. Если народ отдал за вас голоса, то конструктивно решайте то, о чем вас просили.

Добавлю, что согласительная комиссия получила достаточное количество обращений от глав районов и волостей, депутатов. Мы все видим проблемы, давайте решать их последовательно.

- Накануне принятия бюджета состоялось встреча губернатора с фракциями партий, представленных в областном Собрании. Это протокольное мероприятие или полезное?

- Это протокольное, но полезное мероприятие. Оно регулярно проходит многие годы. В этот раз оно прошло конструктивно и спокойно.

- Недавно у нас в студии был вице-спикер, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян и сказал о том, что на встрече с губернатором прозвучало предложение о более плотной работе депутатов областного Собрания от фракции «Единой России» с руководителями органов исполнительной власти. Михаил Юрьевич это поддержал. Будет ли продуктивным это тесное взаимодействие?

- Нам всегда хотелось бы плотнее общаться с заместителями губернатора, председателями комитетов. Понятно, что у них предостаточно нагрузки. Но в этом созыве всего лишь 26 депутатов, нагрузка возросла и на нас, поскольку округа укрупнились.

Да, предложение о более плотной работе озвучивалось на встрече с губернатором, он дал распоряжение. Начальник управления внутренней политики администрации Псковской области Оксана Иванова это услышала и сказала о том, что всегда готова оказать помощь, чтобы общение было более плотным и продуктивным.