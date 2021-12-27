Общество

Мать и отца двоих детей лишили родительских прав в Пыталовском районе

Пыталовский районный суд лишил мать и отца двоих несовершеннолетних детей родительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что мать ограничили в родительских правах в феврале этого года из-за неоднократного привлечения к административной ответственности, бродяжничества и употребления спиртных напитков. Отец, несмотря на проживание с детьми в одном подъезде, не проявлял заботу о дочерях и не содержал их материально, а денежные пособия тратил на свои нужды.

Девочки жили с бабушкой, которая обеспечивала их всем необходимым. Кроме того, в августе мужчина оставил детей и уехал в другой регион, откуда прислал заявление об отказе от родительских прав. Суд вынес приговор о лишении обоих родителей прав в связи с невыполнением обязанностей.