Общество

Почти 40% участников опроса ПЛН одобрили идею построить временный мост через Великую

38,53% участников опроса Псковской Ленты Новостей выступают в поддержку идеи построить временный мост через реку Великую от улицы Люксембург к Профсоюзной. Горожане отмечают, что центр Пскова нельзя оставлять без удобного сообщения с Завеличьем на время капремонта Ольгинского моста.

При этом большинство опрошенных читателей ПЛН не поддерживают это предложение. По результатам опроса, в котором приняли участие 475 человек, 37,47% призвали рассмотреть другие варианты для строительства переправы, а 12% назвали реализацию такой идеи пустой тратой денег.

В свою очередь 9,05% выбрали достаточно философский вариант, заметив, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Ранее аналогичный опрос съемочная группа ПЛН-ТВ провела на улицах Пскова.