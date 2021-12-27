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Общество

Михаил Гавунас о «деле на миллиард», мистике и планах застройки Четырех углов

27.12.2021 14:53|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершился конкурс эскиз-проектов застройки участка на Четырех углах, организатором которого выступило ООО «Фавор». Напомним, что учредителем этой компании является Михаил Гавунас. В интервью Псковской Ленте Новостей он рассказал о сути проекта, прокомментировал знаменитое «дело Гавунаса» и озвучил некоторые планы на ближайшую перспективу.

 

— Михаил Савельевич, для начала расскажите, как родилась идея проведения конкурса и какова была цель этого мероприятия?

— Ни для кого не секрет, что ООО «Фавор» на протяжении длительного времени вело хозяйственную деятельность на участке, расположенном по адресу: Рижский проспект, д. 9. Одно время земельный участок был в собственности Общества, пока под надуманным предлогом нас не лишили этого права. Более десяти лет назад, отдавая себе отчет, что площадка не соответствует современным реалиям, было принято решение радикально изменить это место, построив на участке современный торгово-развлекательный комплекс с предприятием общественного питания - первым в городе Macdonald's.

Однако осуществить задуманное не удалось, все, конечно, помнят эту историю.

Конечно, плакат «Здесь мог бы быть Макдональдс» запомнился жителям Пскова надолго.

— Вот и я на протяжении многих лет не оставлял надежду привести в порядок данный участок земли в самом центре города. Мы подходили к этой проблеме с разных сторон, к разным чиновникам, но все было тщетно.

Но в последнее время, с приходом в 2017 году нового руководства области, ситуация поменялась и, как говорится, «лед тронулся». Началось движение навстречу. Мы предложили себя в качестве инвестора проекта.

— Нашли понимание? Получили поддержку?

Мне кажется, понимание есть. Понимание того, что нужно менять ситуацию, отсюда и пристальное внимание к этому месту. Общественное обсуждение проекта развития, затем разработка концепции развития силами администрации города, подготовка участка к застройке...

Осталось только начать строить.

— Само по себе такое строительство - процесс достаточно трудоемкий и длительный. Начать нужно с того, что территория, подлежащая застройке, состоит из нескольких участков, у которых разные собственники, а это значит, что нужно привести эти участки к единому знаменателю.

— И что мешает вам это сделать?

Вы будете смеяться, но мешает нам это сделать мистика. Да, да, самая настоящая мистика. Я сейчас подтвержу свои слова. Некоторое время тому назад, ООО «Фавор» обратилось с заявлением в КУГИ о предоставлении обществу права выкупить с торгов один из участков и получило отказ, на основании того, что ...данный участок находится в долевой собственности жильцов многоквартирного дома, расположенного на данном участке.

Мы пребывали в недоумении, заказали выписку в Росреестре и, что вы думаете, действительно по документам там стоит дом, который на самом деле был расселен в 2009 году и снесен. Такой вот дом - фантом!

— Как такое возможно?

Этот вопрос я бы на вашем месте задал чиновникам Росреестра путем журналистского запроса, а мы обратились в прокуратуру, которая провела проверку данной мистерии и приняла меры прокурорского реагирования, указала органу регистрации на нарушение российского законодательства. За что большое спасибо прокурору области Грибову. Теперь, я надеюсь, у КУГИ не будет оснований отказать нам в выкупе данного участка земли, и мы сделаем еще один шаг к реализации нашего проекта.

Кстати, хочу добавить, что такое появление зданий-фантомов не единичный случай. На другом участке, который арендует ООО «Фавор», как по мановению волшебной палочки возник некий объект недвижимости, которого в реальности не существует, но который также мешает нам выкупить этот участок. Складывается впечатление, что руководство Росреестра прикладывает все усилия, чтобы Четыре угла продолжали существовать в современном виде. Им, наверное, таким представляется внешний облик нашего города, иначе чем еще можно объяснить то, что происходит в этом ведомстве?

И что теперь делать?

— Планомерно работать над решением данной проблемы. Тем более, что прокуратура продемонстрировала свою принципиальную позицию. Думаю, что как только нарушения будут устранены, у администрации Псковской области не будет повода отказываться выставлять участки на аукцион.

— То есть вы не намерены опускать руки?

— А как иначе? Псковская область мне не чужая, я хочу, чтобы она развивалась, чтобы люди жили в удобных и красивых городах. Думаю, у меня все получится, ведь это нужно не мне лично, это нужно всем жителям Пскова и области.

— Но именно в нашей области началось ваше уголовное дело, ваша эмиграция. Не держите зла?

— Как можно держать зло на всю область из-за действий одного, конкретного человека, который попытался сломать то, что до него годами строилось.

 Кого конкретно вы имеете в виду?

— Бывшего прокурора Псковской области Тимура Кебекова, два года назад уволенного из органов прокуратуры после коллективного обращения сотрудников Приволжской транспортной прокуратуры на имя Генерального прокурора.

Знаменитое «дело Гавунаса», которое длится уже больше 8 лет и «весит» более миллиарда рублей?

Чем циничнее ложь, тем в нее легче верится. А вы знаете с какой суммы начинало обвинение? С 57 миллионов рублей! А когда я положил эту сумму на депозит в качестве обеспечительной меры и сказал: "Вот, 57 миллионов. Давайте разбираться"... Через полгода «собачка подросла» до миллиарда с хвостиком.

Для обывателя это, конечно, шок. Миллиард! Но любой, мало-мальски разбирающийся в бюджетной политике человек понимает, что это полная чепуха.

Как можно за 12 лет работы администрации области и областного Собрания не заметить хищение из бюджета миллиарда рублей? Чиновники и депутаты они не слепые и не без грамотные?

Михаил Савельевич, с Четырьмя углам» все более-менее ясно: диалог с чиновниками, тяжба с Росреестром. А еще есть ли у вас какие-либо инвестпроекты в области?

Есть. В планах освоение земельного участка на Рижском проспекте, 78.

За бетонным забором?

Совершенно верно. Есть идея построить на этом месте современный жилой комплекс. По предварительным наметкам, около 70 тыс. квадратных метров жилья. В настоящее время сделана схема планировочной организации земельного участка, начинается предварительная работа специалистов, которая предшествует началу проектных работ.

— Ничего не скажешь, планы у вас серьезные. Желаем вам успехов в их реализации.

— Спасибо. Будем стараться.

Теги: #строительство #псков #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
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