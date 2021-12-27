Общество

Жители Псковской области могут заказать одежду с любым изображением

В течение многих лет одежда с наличием печати по-прежнему остается востребованной и любимой среди людей разных возрастов. Технологии не стоят на месте, и сейчас можно создать любую надпись, рисунок или узор. Печать на футболках и прочих элементах гардероба - популярный способ выделиться и показать всем свой вкус. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в магазине fabrikamaek.ru, для создания такой одежды для молодежи используются разные технологии.

В частности, использование прямой цифровой печати на одежде позволяет передать фотографическое качество нанесенных изображений. Для этого используются безвредные краски, рисунки наносятся на темные и светлые изделия, узоры и картинки переносятся на многие виды тканей.

Такие изделия отличаются устойчивостью к износу. На печать одного элемента уходит около пяти минут. Запечатанными поверхностями отлично сохраняется структура материала, ткань после рассматриваемой процедуры все равно дышит, а не покрывается защитной пленкой. Ткани с цифровой печатью не выгорают на солнце.

Фото: интернет-магазин «Фабрика Маек»

Термоперенос или термотрансфер – еще один распространенный вариант нанесения логотипов и рисунков на текстильные поверхности. Изображения, созданные таким способом, отличаются высоким качеством. Они делаются с помощью современного оснащения и проверенного материала. В результате получается насыщенная картинка, на длительное время сохраняющая свой изначальный внешний вид и не портящаяся от внешнего воздействия.

Эта методика используется в недоступных для осуществления прямой печати местах, близко от следующих выступающих элементов: пуговиц, молний, швов - всего того, что можно испортить из-за принтера. Такая техника создания рисунка подходит почти для любого вида ткани.

Сублимационная печать - это процесс, при котором особая краска в процессе резкого нагрева переходит из твердого состояния в газообразное. При переносе на текстиль красящее вещество глубоко проникает в волокна материала, создавая при этом устойчивые изображения. В использованных для этой технологии тканях непременно должны присутствовать искусственные волокна (минимум 60%). Самые яркие и качественные рисунки получаются на светлом материале.

Для создания одежды интернет-магазина «Фабрика Маек» используются все вышеописанные технологии нанесения рисунка на ткань.

«Покупателям предлагается широкий ассортимент рисунков и узоров, а различные орнаменты и картинки характеризуются превосходной стойкостью. В создании одежды используются насыщенные оттенки, изображения не тускнеют. Помимо этого, всевозможные картинки и узоры отличаются внешней эстетичностью. Любой желающий создать неординарный образ или подчеркнуть свой вкус и стиль в одежде может ознакомиться с каталогом "Фабрики Маек" и найти там для себя желанную деталь гардероба», - отметили в магазине.