Общество

Телевизор подарили 13-летней великолучанке в рамках акции «Елка желаний»

В рамках акции «Елка желаний» 13-летней Ксении Хабаровой из Великих Лук подарили телевизор с разрешением 4K. Шар с желанием девочки с новогодней ели снял секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Как корреспонденту Псковской Ленты Новостей пояснил его помощник Валерий Филимонов, Андрей Турчак срезал с ели несколько шаров, и один из них был с желанием девочки из Псковской области.

«Это был случайный выбор, так получилось, что девочка оказалась из Псковской области. После Андрей Турчак со своим аппаратом, который находится в Совете Федерации, купил подарок для Ксении за личные деньги. И подарок мы купили даже лучше, чем просила девочка», - отметил Валерий Филимонов. Ксения Хабарова хотела получить телевизор такой же марки, только более ранней серии.

Ксения Хабарова — ребенок с ограниченными возможностями здоровья, живет девочка вместе с родителями в Великих Луках. На вручение подарка ее вместе с мамой привезли в администрацию города, где их встретили Дед Мороз и Снегурочка. Телевизор и коробку со сладостями и фруктами Ксении вручил Валерий Филимонов, он специально для этого приехал в Великие Луки.

«Нас и привезли в администрацию, и обратно домой доставили вместе с подарками. Дочка довольная, телевизор мы уже подключили, так что она начала его смотреть. В акции "Елка желаний" участвовали впервые, честно признаться, даже не ожидали, что получим подарок, поэтому можем оценить все на "отлично"», - рассказала мама девочки Светлана Хабарова.

Она также сообщила о намерении участвовать в акции и в следующем году, если организаторы предоставят семье такую возможность.