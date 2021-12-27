Общество

Новогодний Остров

В муниципалитетах Псковской области практически завершилось новогоднее украшение районных центров. В подавляющем большинстве городов и сел на главных площадях установлены живые ели и праздничные арт-объекты. В каком убранстве Новый год встречает Остров, Псковская Лента Новостей выяснила у главы Островского района Дмитрия Быстрова.

- Дмитрий Михайлович, какие общественные пространства и улицы украсили в Острове к Новому году? Какие украшения используются?

- К Новому году в Острове украсили площадь имени Клавы Назаровой, улицы 25 Октября, Ленина, 1 Мая, Карла Маркса и парк Победы. На площади Клавы Назаровой установили новогоднюю ель, световые консоли, сказочную карету с двумя оленями и фигуру лося.

На улицах 25 Октября, Ленина, 1 Мая, Карла Маркса установили 28 световых консолей на электрических проводах протяженностью 1 500 метров.

- Когда в Острове установили новогоднюю ель? Какие украшения использовались?

- Новогоднюю ель на площади установили 21 декабря. Для украшения ели использованы новогодние шары, банты, гирлянды длинной 170 метров и разноцветные лучи длинной 300 метров.

- Какие еще арт-объекты появились в Острове перед Новым годом и где?

- В настоящее время по поручению губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова проводится закупка и установка новых арт-объектов. Приобрели две фигуры снеговиков, две фигуры новогоднего подарка, две фигуры медведей, три новогодние арки. Световой декорацией украсим главную аллею в Парке Победы, это будут светодиодные провода на деревьях.

- Сколько денежных средств направлено на украшение Острова к Новому году? Больше ли, чем в прошлом году?

- В 2020 году для украшения Острова было направлено 189 тысяч 234 рубля, а в этом году, в связи с выделением дополнительных средств для приобретения новогодних украшений направлено, - 2 млн 222 тысячи 960 рублей.

- Будет ли организован праздничный фейерверк в Острове в ночь на 1 января? Если да, каковая его продолжительность и стоимость?

- Да, в ночь на 1 января будет организован праздничный новогодний фейерверк. Залпы начнутся в 01.00. Место проведения – набережная реки Великой вблизи городского стадиона. Продолжительность салюта составит 4-5 мин. Будет произведено 205 залпов. Стоимость фейерверка составила 200 тысяч рублей.

Хочу воспользоваться возможностью и поздравить жителей Островского района с наступающим Новым годом и Рождеством! В первую очередь пожелаю, чтобы все были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Достигайте новых вершин! Пусть в ваших семьях будет больше радостных моментов, встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

Беседовал Михаил Синёв