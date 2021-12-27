Общество

Экс-директора плюсского предприятия оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Директора муниципального предприятия в Плюсском районе осудили за злоупотребление должностными полномочиями и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период времени с 30 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года директор муниципального предприятия внесла ложные сведения в официальные документы и фиктивно трудоустроила своего сына на работу, который какие-либо трудовые функции на предприятии не выполнял. За этот период на имя сына неправомерно начислили зарплату и премию в размере 26 000 рублей. Этой суммой директор распорядилась по своему усмотрению: использовала на нужды предприятия, в том числе на ремонт сетей водоснабжения.

Кроме того, директор в целях снижения размера задолженности своего мужа перед муниципальным предприятием внесла недостоверные сведения в авансовый отчет и бухгалтерскую программу.

Таким образом, женщина совершила преступления, предусмотренные частью 1 статьи 292 УК РФ и частью 1 статьи 285 УК РФ, отметили в прокуратуре. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.