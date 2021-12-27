Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Особенности псковской кулинарии
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
лечение без очередей и хамства
Что нужно для любимого хобби?
Изменения для владельцев недвижимости
Псковский марафон
закон и миграция
музей русского пития
«Классные каникулы» в Новый год
Новогодние подарки для любимых
разговоры о кухне
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний огонек без пожара
 
 
 
ещё Общество 27.12.2021 10:423 Заболеваемость коронавирусом снизилась в Псковской области 27.12.2021 20:500 Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду 27.12.2021 20:300 Почта России тестирует новый вид доставки отправлений 27.12.2021 20:150 Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний» 27.12.2021 20:000 Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове 27.12.2021 19:300 Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды
 
 
 
Самое популярное 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 27.12.2021 10:5227 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 25.12.2021 19:570 Пропавшего 48-летнего псковича нашли мертвым 24.12.2021 14:133 В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на январских праздниках
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний»

27.12.2021 20:15|ПсковКомментариев: 0

Традиционная благотворительная акция «Елка желаний» завершилась. Неравнодушные люди помогали исполнить желания детей, нуждающихся в общей заботе. К акции присоединились глава города Великие Луки Николай Козловский, депутаты Великолукской городской Думы и областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Так, Вероника Волкова написала Деду Морозу письмо с просьбой подарить ей большой конструктор «Лего: Приключения». Желание девочки исполнил глава города Великие Луки Николай Козловский. Подарок Веронике он передал на благотворительном утреннике, где также поздравил родителей и педагогов с наступающим праздником.

«Новый год – это время чудес, ожиданий и подарков. Сегодня я тоже с помощью Дедушки Мороза выполняю желание Вероники Волковой и дарю конструктор с пожеланиями быть здоровой и хорошо учиться», - сказал Николай Козловский.

Вместе с главой города к акции присоединились депутаты Великолукской городской Думы. Они также помогли исполнить мечты ребят, семьи которых находятся в непростых жизненных ситуациях.

«Помимо подарков дети получили сладости и праздничное настроение. Благотворительная елка в Великих Луках проходит уже в десятый раз. И с каждым годом людей, которые хотят помочь детям в исполнении заветных новогодних желаний, становится все больше и больше», - добавили в администрации.

Как отметила организатор акции Жанна Трофимова, в следующем году акцию обязательно продолжат, и она вновь будет полагаться на поддержку со стороны партии «Единая Россия» и городской Думы.

«Спасибо Главе города Николаю Козловскому, всем депутатам, предпринимателям, что присоединись к нашей акции. Мы помогли школе-интернату № 5, малообеспеченным детям из деревни Плаксино и приюту из деревни Русаново», - отметила Жанна Трофимова.

Теги: #великие луки #дети #елка желаний
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 44 человека
27.12.2021, 21:100 Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в городской библиотеке 27.12.2021, 20:500 Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду 27.12.2021, 20:300 Почта России тестирует новый вид доставки отправлений 27.12.2021, 20:150 Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний»
27.12.2021, 20:000 Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове 27.12.2021, 19:450 Туристский центр Псковской области опубликовал гайд по зимнему отдыху в регионе 27.12.2021, 19:300 Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды 27.12.2021, 19:150 Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта
27.12.2021, 18:550 Пробка в центре Пскова образовалась из-за двух аварий 27.12.2021, 18:350 Новогодний Остров 27.12.2021, 18:200 Экс-директора плюсского предприятия оштрафовали за злоупотребление полномочиями 27.12.2021, 18:000 Команда Псковского технического лицея стала лучшей в региональном этапе киберспортивной лиги
27.12.2021, 17:460 Полицейские проведут профилактические рейды на псковских железных дорогах 27.12.2021, 17:331 Петербуржец до смерти избил палкой сожительницу в Плюсском районе и оказался в тюрьме 27.12.2021, 17:210 Псковичей приглашают на выставку изразцов с мифическими существами 27.12.2021, 17:088 Пять протоколов за неделю составили на пассажиров автобусов в Пскове за отсутствие масок
27.12.2021, 16:561 Жители Псковской области пожаловались на несвоевременную уборку дорог от снега 27.12.2021, 16:440 Псковичей просят не кататься на лыжах вблизи энергообъектов 27.12.2021, 16:400 Осужденный в Псковской области получил штраф за демонстрацию нацистских татуировок 27.12.2021, 16:374 «Ленту» украсили елкой из ананасов к новогоднему конкурсу в Пскове
27.12.2021, 16:310 Организаторов миграционного канала из Белоруссии осудят в Псковской области 27.12.2021, 16:270 Банк России отрицает планы тотального контроля за операциями населения 27.12.2021, 16:251 В Острове открылся современный шахматный клуб 27.12.2021, 16:100 Телевизор подарили 13-летней великолучанке в рамках акции «Елка желаний»
27.12.2021, 16:050 На месте Бородинского сражения проведут поиски останков генералов армии Наполеона 27.12.2021, 16:000 Алексей Севастьянов о бюджете на 2022 год и взаимодействии с администрацией 27.12.2021, 15:553 Ширина тротуаров Советского моста уменьшится после реконструкции 27.12.2021, 15:520 Мороз до 22 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
27.12.2021, 15:420 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.12.2021, 15:360 После скандала в ресторане великолучанин сообщил о готовящемся взрыве 27.12.2021, 15:261 Почти 40% участников опроса ПЛН одобрили идею построить временный мост через Великую 27.12.2021, 15:141 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
27.12.2021, 15:130 Печорский суд рассмотрел дело о перевозке почти 100 килограмм гашиша 27.12.2021, 15:100 Жители Псковской области могут заказать одежду с любым изображением 27.12.2021, 15:061 Итоги чемпионата по шахматам утвердили в Псковской области 27.12.2021, 14:570 Псковича застали на месте преступления в дновском сельхозкооперативе
27.12.2021, 14:5313 Михаил Гавунас о «деле на миллиард», мистике и планах застройки Четырех углов 27.12.2021, 14:406 Алексей Севастьянов выступит против участия оппозиции в работе согласительной комиссии 27.12.2021, 14:280 Уехавшего с застолья на чужом автомобиле мужчину задержали локнянские полицейские 27.12.2021, 14:130 «Постскриптум»: Споры вокруг временного моста, бюджет Пскова и прямые выборы мэров. ВИДЕО
27.12.2021, 14:090 Дни для возврата книг в библиотеку без пени назвали псковичам 27.12.2021, 13:520 Двух мужчин осудили за попытку украсть жесть в городе Дно 27.12.2021, 13:330 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и актуальных проблемах 1-го округа. ВИДЕО 27.12.2021, 13:310 Время запуска новогоднего салюта определили в Великих Луках
27.12.2021, 13:210 Идеи новогодних подарков подготовили для псковичей 27.12.2021, 13:120 Жителю Дновского района грозит тюрьма за продажу марихуаны 27.12.2021, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.12.2021, 13:043 В Пскове молодые росгвардейцы присягнули на верность родине
27.12.2021, 12:520 Десять человек пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за неделю 27.12.2021, 12:493 В Пскове продолжается перекладка сетей теплоснабжения на улице Коммунальной 27.12.2021, 12:462 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2021 году 27.12.2021, 12:390 Мать и отца двоих детей лишили родительских прав в Пыталовском районе
27.12.2021, 12:389 Алексей Севастьянов объяснил, почему не удается победить COVID-19 27.12.2021, 12:340 Омбудсмены Санкт-Петербурга и Псковской области обсудили новые полномочия 27.12.2021, 12:290 Два ВАЗа столкнулись в Гдовском районе, пострадала женщина 27.12.2021, 12:250 Заявку на участие в конкурсе новогоднего украшения зданий подала псковская страховая компания
27.12.2021, 12:200 За кражу денег с банковской карты осудили 18-летнего жителя Бежаницкого района 27.12.2021, 12:050 Ремонт дворов в Пскове 2017/2021. ЛОНГРИД 27.12.2021, 12:030 Перед Новым годом на Северо-Западе ожидается потепление 27.12.2021, 11:590 Житель Псковской области устроил поножовщину и скрылся в соседнем регионе
27.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым 27.12.2021, 11:510 Большинство жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию - опрос 27.12.2021, 11:490 «Постскриптум»: Споры вокруг временного моста, бюджет Пскова и прямые выборы мэров 27.12.2021, 11:390 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области
27.12.2021, 11:341 Опубликован график работы отделений Почты России в новогодние праздники 27.12.2021, 11:300 Бюджет на 2022 год приняли в Островском районе 27.12.2021, 11:260 Украсить окна голубыми огнями решили на псковском «Горводоканале» 27.12.2021, 11:220 Житель Ленобласти отправится на обязательные работы за угрозу убить стружанку
27.12.2021, 11:010 План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили на 65% 27.12.2021, 10:5227 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 27.12.2021, 10:480 Псковичам напомнили, кому нужен пропуск для въезда в приграничные зоны 27.12.2021, 10:423 Заболеваемость коронавирусом снизилась в Псковской области
27.12.2021, 10:380 Более пяти лет колонии особого режима назначили псковичу за разбой 27.12.2021, 10:360 Рост ипотечного кредитования замедлился в Псковской области 27.12.2021, 10:350 Две «Лады» не поделили дорогу на Запсковье 27.12.2021, 10:262 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и актуальных проблемах 1-го округа
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru