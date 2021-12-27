Общество

Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний»

Традиционная благотворительная акция «Елка желаний» завершилась. Неравнодушные люди помогали исполнить желания детей, нуждающихся в общей заботе. К акции присоединились глава города Великие Луки Николай Козловский, депутаты Великолукской городской Думы и областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Так, Вероника Волкова написала Деду Морозу письмо с просьбой подарить ей большой конструктор «Лего: Приключения». Желание девочки исполнил глава города Великие Луки Николай Козловский. Подарок Веронике он передал на благотворительном утреннике, где также поздравил родителей и педагогов с наступающим праздником.

«Новый год – это время чудес, ожиданий и подарков. Сегодня я тоже с помощью Дедушки Мороза выполняю желание Вероники Волковой и дарю конструктор с пожеланиями быть здоровой и хорошо учиться», - сказал Николай Козловский.

Вместе с главой города к акции присоединились депутаты Великолукской городской Думы. Они также помогли исполнить мечты ребят, семьи которых находятся в непростых жизненных ситуациях.

«Помимо подарков дети получили сладости и праздничное настроение. Благотворительная елка в Великих Луках проходит уже в десятый раз. И с каждым годом людей, которые хотят помочь детям в исполнении заветных новогодних желаний, становится все больше и больше», - добавили в администрации.

Как отметила организатор акции Жанна Трофимова, в следующем году акцию обязательно продолжат, и она вновь будет полагаться на поддержку со стороны партии «Единая Россия» и городской Думы.

«Спасибо Главе города Николаю Козловскому, всем депутатам, предпринимателям, что присоединись к нашей акции. Мы помогли школе-интернату № 5, малообеспеченным детям из деревни Плаксино и приюту из деревни Русаново», - отметила Жанна Трофимова.