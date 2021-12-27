Общество

Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники в связи с экстремальным скачком смертности и предложить россиянам присоединить эти дни к своим отпускам.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», - цитирует Жириновского РИА Новости. По его словам, некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.

По его словам, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности. «10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т. п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», - сообщил парламентарий.

При этом заняться полезными делами сложно, отметил Жириновский. «Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить», - также заметил он.