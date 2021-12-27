Общество

Для гдовских школьников провели новогодний праздник с участием собаки

Праздник с участием Деда Мороза провели для учеников начальных классов Добручинской основной общеобразовательной школы в Гдовском районе. Выезд организовало Псковское областное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

К детям приехал необычный гость – собака социального сопровождения по кличке Чиф. Он под руководством специалиста-адвентора Елены Балыковой и волонтера из клуба «Юный кинолог» показал новогоднюю интерактивную программу для детей.

«Не обошлось и без главного гостя праздника – Деда Мороза. Он провел для детей несколько интерактивных игр, а после ребята читали стихотворения Дедушке Морозу и получали сладкие подарки от благотворителей», - рассказали в фонде.

В Детском фонде выразили благодарность волонтерам – ученице 11 класса и члену клуба «Юный кинолог» Елизавете Шуваловой и Елене Балыковой. Их поблагодарили за подготовленную и проведенную программу для детей. Также благодарность за переданные подарки для школьников выразили жителям города.

В фонде добавили, что ребята из Добручинской СОШ с октября этого года стали участниками футбольного проекта «Мяч Дружбы: укрепление семьи», который реализуется при поддержке БФ «СИЭСЭС».