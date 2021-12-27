Общество

Константин Болотин исполнил новогоднюю мечту девочки из Куньи

Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин исполнил новогоднюю мечту девочки из Куньи - Ольги Пятницкой.

Фото здесь и далее: районная газета «Пламя»

В семье Пятницких двое детей. Старшему сыну Олегу велосипед приобрели в прошлом году, а его сестра мечтала о своем, пишет районная газета «Пламя». Заявку с желанием девочка вместе с матерью Светланой Пятницкой отправила на сайт благотворительной акции «Елка желаний».

Константин Болотин, которому выпал шар с желанием девочки, приобрел детский велосипед и передал его в местное отделение партии «Единая Россия». Привезли и вручили подарок секретарь местного отделения Олег Савельев и руководитель общественной приемной Вера Максимова, подарившие детям также новогодние гостинцы со сладостями.

Семья Пятницких передала Константину Болотину слова искренней благодарности.