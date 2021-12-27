Общество

Правительство выделило почти 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС

На модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет направлено 1,8 млрд рублей. Как сообщается на сайте кабмина, такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Модернизация ГИС ОМС предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. «Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан», - отметили в пресс-службе правительства.

ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Она предназначена для учета сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности. В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. Кроме того, в рамках ГИС планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Его назначение – повышение открытости и доступности сведений об ОМС.