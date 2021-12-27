Общество

Приставы побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг

Действия приставов побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Организация стала должником по платежам за жилую площадь, коммунальные услуги, включая пени на сумму 86 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, в долг входили взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму 194 тысячи рублей, а также налоги и сборы на сумму 260 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав запретил организации совершение регистрационных действий и вынес постановление об обращении взыскания на средства должника. Результативной мерой оказалось составление акта описи и ареста на нежилое помещение на сумму 300 000 рублей, принадлежащий по праву собственности должнику.

В результате руководитель организации оплатил весь полумиллионный долг. Сейчас все ограничительные меры в отношении юридического лица сняли, сводное исполнительное производство прекратили.