Общество

Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима

342 человека в Псковской области получили штрафы по 1 000 рублей за нарушение масочного режима за неделю, с 20 по 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Фото из архива ПЛН

За указанный период суды Псковской области рассмотрели 398 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима)).

Кроме того, было вынесено 49 предупреждений, по семи делам приняли иные процессуальные решения.