Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодние подарки для любимых
музей русского пития
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
лечение без очередей и хамства
«Классные каникулы» в Новый год
Особенности псковской кулинарии
Псковский марафон
Что нужно для любимого хобби?
Изменения для владельцев недвижимости
закон и миграция
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний огонек без пожара
 
 
 
ещё Общество 27.12.2021 23:010 Более 600 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки 28.12.2021 11:020 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса 28.12.2021 10:590 Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку 28.12.2021 10:470 Приставы побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг 28.12.2021 10:391 Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима 28.12.2021 10:350 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ
 
 
 
Самое популярное 27.12.2021 10:5235 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 25.12.2021 19:570 Пропавшего 48-летнего псковича нашли мертвым 26.12.2021 00:098 В гипермаркете на Запсковье обрушилась часть потолка. ВИДЕО 26.12.2021 13:090 Труп мужчины обнаружен на льду реки Великой в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса

28.12.2021 11:02|ПсковКомментариев: 0

Минздрав выпустил новую — четырнадцатую — версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

Документ разработала группа из ведущих экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Он призван обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

В новой редакции появился пункт об омикрон-штамме. «Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса — "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности"», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также там есть данные о новых лекарствах «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир и обновлены сведения об использовании фавипиравира, который теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.

Помимо этого, представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

Кроме того, в документ внесли пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 75 человек
28.12.2021, 11:140 Оформление выплаты по уходу за нетрудоспособным стало доступно онлайн 28.12.2021, 11:020 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса 28.12.2021, 10:590 Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку 28.12.2021, 10:480 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса
28.12.2021, 10:470 Приставы побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг 28.12.2021, 10:391 Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима 28.12.2021, 10:350 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ 28.12.2021, 10:330 Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством ломом
28.12.2021, 10:310 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее 28.12.2021, 10:300 Псковский пенсионер лишился кошелька после поездки в такси 28.12.2021, 10:290 Созвездие Единорога над печорской фермой сфотографировал астроном-любитель 28.12.2021, 10:160 Автомобиль врезался в столб в результате ДТП в Пскове
28.12.2021, 10:130 Правительство выделило почти 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС 28.12.2021, 09:580 Невельчанина будут судить за убийство иностранца 28.12.2021, 09:570 Псковичам рассказали о преимуществах онлайн-заявлений в ГИБДД 28.12.2021, 09:490 Константин Болотин исполнил новогоднюю мечту девочки из Куньи
28.12.2021, 09:340 Три псковича силой заставляли девушек заниматься проституцией 28.12.2021, 09:170 Для гдовских школьников провели новогодний праздник с участием собаки 28.12.2021, 09:010 Директор псковского детского центра стал участником шоу «Русский ниндзя» 28.12.2021, 08:440 Детский омбудсмен предложила разрешить использовать маткапитал на лечение ребенка
28.12.2021, 08:292 Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб 28.12.2021, 08:130 Новогодний парад планет смогут увидеть россияне 28.12.2021, 07:580 Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян 28.12.2021, 07:370 Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже
28.12.2021, 07:210 Еще более 1000 псковичей завершили курс вакцинации от коронавируса 28.12.2021, 07:020 Турагенты назвали самый выгодный период зимних отпусков 27.12.2021, 23:590 Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено 27.12.2021, 23:010 Более 600 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки
27.12.2021, 22:350 Псковские налоговики проводят тренинги для налогоплательщиков 27.12.2021, 22:113 Пьяный подросток выпал из окна квартиры в Пскове 27.12.2021, 22:000 Около полусотни человек обратились к псковским приставам в день акции «Узнай о своих долгах» 27.12.2021, 21:450 Более 500 миллионов рублей налоговых отчислений получила Псковская область от РЖД
27.12.2021, 21:301 Уроки дорожной безопасности прошли в трех псковских школах 27.12.2021, 21:100 Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в городской библиотеке 27.12.2021, 20:500 Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду 27.12.2021, 20:300 Почта России тестирует новый вид доставки отправлений
27.12.2021, 20:150 Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний» 27.12.2021, 20:000 Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове 27.12.2021, 19:452 Туристский центр Псковской области опубликовал гайд по зимнему отдыху в регионе 27.12.2021, 19:300 Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды
27.12.2021, 19:150 Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта 27.12.2021, 18:550 Пробка в центре Пскова образовалась из-за двух аварий 27.12.2021, 18:350 Новогодний Остров 27.12.2021, 18:200 Экс-директора плюсского предприятия оштрафовали за злоупотребление полномочиями
27.12.2021, 18:000 Команда Псковского технического лицея стала лучшей в региональном этапе киберспортивной лиги 27.12.2021, 17:460 Полицейские проведут профилактические рейды на псковских железных дорогах 27.12.2021, 17:331 Петербуржец до смерти избил палкой сожительницу в Плюсском районе и оказался в тюрьме 27.12.2021, 17:210 Псковичей приглашают на выставку изразцов с мифическими существами
27.12.2021, 17:0821 Пять протоколов за неделю составили на пассажиров автобусов в Пскове за отсутствие масок 27.12.2021, 16:561 Жители Псковской области пожаловались на несвоевременную уборку дорог от снега 27.12.2021, 16:440 Псковичей просят не кататься на лыжах вблизи энергообъектов 27.12.2021, 16:400 Осужденный в Псковской области получил штраф за демонстрацию нацистских татуировок
27.12.2021, 16:374 «Ленту» украсили елкой из ананасов к новогоднему конкурсу в Пскове 27.12.2021, 16:310 Организаторов миграционного канала из Белоруссии осудят в Псковской области 27.12.2021, 16:270 Банк России отрицает планы тотального контроля за операциями населения 27.12.2021, 16:251 В Острове открылся современный шахматный клуб
27.12.2021, 16:101 Телевизор подарили 13-летней великолучанке в рамках акции «Елка желаний» 27.12.2021, 16:051 На месте Бородинского сражения проведут поиски останков генералов армии Наполеона 27.12.2021, 16:000 Алексей Севастьянов о бюджете на 2022 год и взаимодействии с администрацией 27.12.2021, 15:554 Ширина тротуаров Советского моста уменьшится после реконструкции
27.12.2021, 15:520 Мороз до 22 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря 27.12.2021, 15:420 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.12.2021, 15:360 После скандала в ресторане великолучанин сообщил о готовящемся взрыве 27.12.2021, 15:261 Почти 40% участников опроса ПЛН одобрили идею построить временный мост через Великую
27.12.2021, 15:141 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 27.12.2021, 15:130 Печорский суд рассмотрел дело о перевозке почти 100 килограмм гашиша 27.12.2021, 15:100 Жители Псковской области могут заказать одежду с любым изображением 27.12.2021, 15:061 Итоги чемпионата по шахматам утвердили в Псковской области
27.12.2021, 14:570 Псковича застали на месте преступления в дновском сельхозкооперативе 27.12.2021, 14:5320 Михаил Гавунас о «деле на миллиард», мистике и планах застройки Четырех углов 27.12.2021, 14:408 Алексей Севастьянов выступит против участия оппозиции в работе согласительной комиссии 27.12.2021, 14:280 Уехавшего с застолья на чужом автомобиле мужчину задержали локнянские полицейские
27.12.2021, 14:130 «Постскриптум»: Споры вокруг временного моста, бюджет Пскова и прямые выборы мэров. ВИДЕО 27.12.2021, 14:090 Дни для возврата книг в библиотеку без пени назвали псковичам 27.12.2021, 13:520 Двух мужчин осудили за попытку украсть жесть в городе Дно 27.12.2021, 13:330 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о бюджете и актуальных проблемах 1-го округа. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru