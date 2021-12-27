Общество

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую — четырнадцатую — версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.

Документ разработала группа из ведущих экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Он призван обеспечить оказание помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории России.

В новой редакции появился пункт об омикрон-штамме. «Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология" включена информация о новом варианте коронавируса — "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности"», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также там есть данные о новых лекарствах «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир и обновлены сведения об использовании фавипиравира, который теперь можно применять в виде внутривенных инфузий.

Помимо этого, представлена подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

Кроме того, в документ внесли пункт о вакцине для подростков «Спутник М», у которой уже есть регистрационное удостоверение.