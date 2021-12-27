Общество

Возле Кургана Дружбы в Себежском районе запретили вырубку

В Псковской области утвердили границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Курган Дружбы». Соответствующий приказ комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 23.12.2021 №770 опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Курган Дружбы, сооруженный в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов в 1959 году, расположен в Себежском районе, на границе Российской Федерации, Республики Беларусь и Латвийской Республики.

Приказ устанавливает описание границ, схему границ, режим использования. В частности, введен запрет на самовольную вырубку растительности, складирование материала, мусора и твердых бытовых отходов, проведение строительных и земляных работ.

Приказ вступает в силу со дня подписания.