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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским

28.12.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня ведущий Максим Костиков подведет итоги уходящего года вместе с депутатом Государственной Думы от Псковской области, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским.

Чего важного произошло в 2021 году, что вызвало общественный резонанс, как уходящий год прошел для мира политики и бизнеса и чем депутаты Госдумы порадовали или огорчили жителей страны? Подробнее о трендах второго пандемического года и значимых событиях жизни «Единой России» расскажет гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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