Общество

«Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 28 декабря.

Ведущий Максим Костиков подвел итоги уходящего года вместе с депутатом Государственной Думы от Псковской области, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским.

Чего важного произошло в 2021 году, что вызвало общественный резонанс, как уходящий год прошел для мира политики и бизнеса и чем депутаты Госдумы порадовали или огорчили жителей страны? Подробнее о трендах второго пандемического года и значимых событиях жизни «Единой России» рассказал гость студии.