Общество

В «Псковских тепловых сетях» создали новогоднюю атмосферу

Сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» украсили свои кабинеты в преддверии Нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В ПТС рассказали, что приняли решение поучаствовать в городском конкурсе на лучшее новогоднее украшения фасадов зданий, поскольку «каждый из посетителей предприятия восторгается его украшением, особенно тем, которое царит в кабинетах».

«Вы знаете, мы очень трепетно относимся к работам наших коллег в независимости от того, что они делают: копают траншеи или украшают свои здания и кабинеты. Мы решили пройтись по всем кабинетам на улице Спортивной и, так сказать, оценить их убранство и готовность к новому году. Каково же было наше удивление! Кругом царит по-настоящему новогоднее настроение. Обидно, что не все могут насладиться этой красотой, но у нас же есть камера, с помощью которой мы можем показать это великолепие вам. Так что встречайте мини-экскурсию по нашим кабинетам», - поделились в ПТС.

В пресс-службе отметили, что все сотрудники потрудились на славу и сложно выделить кого-то одного. «Чувствуется, что коллеги вложили в это украшение свою душу и теплоту своих сердец. И мы не вправе пройти мимо, а просто обязаны показать вам эти произведения искусства», - продолжили в ПТС.

В ближайшее время предприятие покажет, как выглядят в преддверии Нового года выглядят другие объекты ПТС.

«Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - добавили в пресс-службе предприятия.