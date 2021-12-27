Александр Козловский назвал способ снизить темпы заражения COVID-19 в Псковской области

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области во многом связан с низким уровнем вакцинации населения. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
По его мнению, еще на уровень заболеваемости влияет близость Псковской области к Европе, Санкт-Петербургу и Москве, а также степень готовности общества и его информированность.
«Тяжело сказать, какие здесь причины, но я уверен, если бы темпы вакцинации были выше, то и заболеваемость была бы ниже», - сказал парламентарий и добавил, что большинство больных, которые на сегодняшний день находятся в реанимации с диагнозом COVID-19, не были привиты.