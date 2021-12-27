Общество

Александр Козловский назвал способ снизить темпы заражения COVID-19 в Псковской области

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области во многом связан с низким уровнем вакцинации населения. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Я не совсем согласен, что наш регион чем-то кардинально отличается по заболеваемости от других регионов, в целом, ситуация сложная и у нас, и в стране. Хотелось бы отметить низкий уровень вакцинации, он, как я вижу, дает такие результаты. <...> У нас все работают в напряжении и делается все, чтобы снизить темпы заболеваемости в нашем регионе», - сказал Александр Козловский.

По его мнению, еще на уровень заболеваемости влияет близость Псковской области к Европе, Санкт-Петербургу и Москве, а также степень готовности общества и его информированность.

«Тяжело сказать, какие здесь причины, но я уверен, если бы темпы вакцинации были выше, то и заболеваемость была бы ниже», - сказал парламентарий и добавил, что большинство больных, которые на сегодняшний день находятся в реанимации с диагнозом COVID-19, не были привиты.