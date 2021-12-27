Общество

Объемы благоустройства территорий в Псковской области превысили федеральные показатели

Благоустроенных в этом году общественных пространств в Псковской области на треть больше, чем в среднем по России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор Михаил Ведерников сегодня, 28 декабря, в режиме видеоконференции принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В рамках мероприятия собравшиеся подвели итоги работы комиссии в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» и по федеральных проектам.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

В частности, речь шла о федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В Псковской области для реализации этой задачи ведется активное жилищное строительство. Так, за последние два года в эксплуатацию ввели три дома общей площадью восемь тысяч квадратных метров. Всего расселили 9,32 тысячи квадратных метров аварийной площади при планах до 2025 года включительно привести этот показатель к более чем 40 тысяч квадратных метров.

По предварительным итогам года в регионе также перевыполнили план по строительству жилья. В том числе ввели в использование свыше 300 тысяч квадратных метров площадей, из которых более 230 тысяч квадратных метров — результаты частного строительства.

В рамках формирования комфортной городской среды, мероприятия федерального проекта в Псковской области также были полностью выполнены. Благоустроили 64 территории, в том числе 55 общественных и девять дворовых. В администрации отметили, что по первому показателю в регионе отмечается превышение среднего федерального значения на 30%. Бюджет программы в текущем году составил порядка 160 миллионов рублей.

В 2022 году планируется реализация мероприятий благоустройства на 43 общественных пространствах области, которые выбрали в ходе всероссийского онлайн-голосования. Сейчас в муниципалитетах ведется подготовка дизайн-проектов и сметной документации. На благоустройство общественных и дворовых территорий в Псковской области в следующем году планируется направить около 165 миллионов рублей.

Помимо этого, важным направлением регионального развития стала дорожная сфера. В уходящем году дорожный фонд Псковской области составил более 9,8 миллиарда рублей. Из них более 4 миллиардов рублей направили на ремонт дорог и безопасность дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще один крупный объект — капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. Также в уходящем году в регионе активно приводились в порядок сельские дороги и мостовые сооружения.