Общество

Александр Козловский рассказал о близких, заболевших COVID-19 в тяжелой форме

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о двух близких людях, которые не привились от коронавируса и заболели им в тяжелой форме.

«У меня самого два близких человека болеют коронавирусом. Один находится в реанимации в Подмосковье, а другой - тоже в тяжелом состоянии на кислороде здесь (подключен к аппарату ИВЛ - ред.), в Пскове. Оба эти человека не были привиты. Да, они приняли такое решение, начитались информации в интернете, придумали себе кучу заболеваний, которые якобы являются противопоказаниями, но на сегодняшний день они находятся в критическом состоянии», - рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что сегодня необходимо использовать все методы, чтобы бороться с движением антиваксеров, поскольку оно «к хорошему не приведет».