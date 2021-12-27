Общество

Детские сады Пскова ждет обновление в 2022 году - Денис Иванов

Проект бюджета Пскова на 2022 год позволит отремонтировать социальные объекты, в том числе детские сады. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Денис Иванов.

Он подчеркнул, что документ представляет собой именно тот народный бюджет, о котором так много говорили в последние годы. В частности, перечень объектов благоустройства в микрорайонах сформировали сами псковичи. В своем округе Денис Иванов планирует на будущий год ремонт социальных объектов, в том числе детских садов.

«В течение этого года у нас проходили выезды депутатов, и каждый получил большое количество наказов от наших граждан, избирателей. Очень приятно, что в этом году народное бюджетирование начинает давать свои плоды. Например, в моем округе находится одна школа и около семи детских садов. Так, в следующем году каждое учреждение дошкольного образования получит то или иное улучшение: начиная с замены окон и заканчивая ремонтом туалетных комнат и игровых площадок», - сказал депутат.