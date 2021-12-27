Общество

Юных псковичей приглашают к участию в международном конкурсе рисунков

Юных жителей Псковской области приглашают на международный конкурс детского рисунка «Моя Россия», который стартует 10 января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тема конкурса - «Традиции народов России». Участники конкурса могут изобразить самые разнообразные сюжеты: и фольклор, и ремесла, и обряды, и народные праздники. Они могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу страны, пояснили в администрации.

Также рекомендуется добавлять к работе несколько слов о том, что изображено на рисунке, поскольку будет оцениваться не только художественный уровень работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработка темы.

Заявки на участие будут принимать с 10 января по 31 марта. Конкурс проводят для детей трех возрастных категорий: 6–10 лет; 11–14 лет; 15–17 лет.

Рисунок нужно сделать своими руками на бумаге или холсте, используя любую технику рисования, но не применяя компьютерные технологии. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков, картин, фотографий или их фрагментов.

Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдет в Санкт-Петербурге 3 июня 2022 года. Для победителей приготовлены ценные призы и подарки.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте.