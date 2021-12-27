Общество

Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области опубликовало график работы своих клиентских служб в период новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Так как 31 декабря будет выходным днем, а с 1 по 9 января в России объявлены праздничные дни, прием граждан в клиентских офисах ПФР области будет приостановлен. С 10 января все клиентские службы начнут вести прием по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы.

С 3 по 6 января в региональном отделении ПФР будет работать единый телефон «горячей линии». Позвонив по номеру 8 (8112) 69-64-08, жители области смогут получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами и т. д.

Кроме того, задать вопрос специалистам ПФР можно письменно через Центр консультирования* на сайте ПФР либо через страницы отделения в социальных сетях:

*Письменные обращения граждан и организаций рассматриваются в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 года №59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»