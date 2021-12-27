Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковский марафон
Новогодние подарки для любимых
Изменения для владельцев недвижимости
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
музей русского пития
лечение без очередей и хамства
Что нужно для любимого хобби?
«Классные каникулы» в Новый год
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.12.2021 23:010 Более 600 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки 28.12.2021 15:420 Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники 28.12.2021 15:370 Вылет самолета из Сочи в Псков задерживается 28.12.2021 15:250 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса. ВИДЕО 28.12.2021 15:151 Морозный день без осадков ожидается в Псковской области 29 декабря 28.12.2021 14:391 Объемы благоустройства территорий в Псковской области превысили федеральные показатели
 
 
 
Самое популярное 22.12.2021 16:5619 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 27.12.2021 10:5235 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 24.12.2021 10:256 Более миллиона рублей присвоила заведующая детским садом в Пскове 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 21.12.2021 21:414 Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники

28.12.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области опубликовало график работы своих клиентских служб в период новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения. 

Так как 31 декабря будет выходным днем, а с 1 по 9 января в России объявлены праздничные дни, прием граждан в клиентских офисах ПФР области будет приостановлен. С 10 января все клиентские службы начнут вести прием по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы.

С 3 по 6 января в региональном отделении ПФР будет работать единый телефон «горячей линии». Позвонив по номеру 8 (8112) 69-64-08, жители области смогут получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами и т. д.

Кроме того, задать вопрос специалистам ПФР можно письменно через Центр консультирования* на сайте ПФР либо через страницы отделения в социальных сетях:

*Письменные обращения граждан и организаций рассматриваются в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 года №59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Теги: #Новый год #пенсионный фонд #режим работы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 100 человек
28.12.2021, 15:530 Детские сады Пскова ждет обновление в 2022 году - Денис Иванов 28.12.2021, 15:460 Псковский турмаршрут через музей конопли отметили на конкурсе в Москве 28.12.2021, 15:420 Пенсионный фонд проинформировал псковичей о работе своих отделений в праздники 28.12.2021, 15:370 Вылет самолета из Сочи в Псков задерживается
28.12.2021, 15:300 Программное обеспечение с кешбэком можно получить на СНГБ-Маркет 28.12.2021, 15:250 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса. ВИДЕО 28.12.2021, 15:230 Более 800 человек посетили псковский музей олимпийского движения за год 28.12.2021, 15:151 Морозный день без осадков ожидается в Псковской области 29 декабря
28.12.2021, 15:101 Светлана Мельникова представила будущее псковского музея в федеральном статусе 28.12.2021, 15:010 Псковский мясокомбинат продолжает выпуск продукции 28.12.2021, 14:550 Великолукские полицейские задержали пьяного лжеавтомеханика 28.12.2021, 14:460 Адаптироваться к условиям пандемии посоветовали псковским бизнесменам
28.12.2021, 14:391 Объемы благоустройства территорий в Псковской области превысили федеральные показатели 28.12.2021, 14:310 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на новогодние праздники 28.12.2021, 14:230 Денис Иванов назвал инициативу возвращения прямых выборов мэра популизмом 28.12.2021, 13:531 Директор псковского музея рассказала, что ее шокировало в первые месяцы работы
28.12.2021, 13:340 Псковичей проинформировали о режиме работы МРЭО в новогодние праздники 28.12.2021, 13:220 Спортсменов и тренеров Псковской области чествовали на Балу чемпионов 28.12.2021, 13:140 Стал известен режим работы музея-заповедника «Изборск» в праздничные дни 28.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским
28.12.2021, 13:000 Истории новогодних игрушек могут узнать псковичи в театре кукол 28.12.2021, 12:440 Приобрести автомобиль Škoda на Новый год предлагают псковичам 28.12.2021, 12:370 Псков туристический. ЛОНГРИД 28.12.2021, 12:330 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее. ВИДЕО
28.12.2021, 12:280 Псковский губернатор поздравил спасателей с праздником и осмотрел спецтехнику 28.12.2021, 12:100 В России расширили список товаров, на которые можно направить маткапитал 28.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 28.12.2021, 11:510 Неизвестный расплатился в псковском кафе фальшивыми деньгами
28.12.2021, 11:430 Работодатели в Псковской области задолжали сотрудникам около 5,5 млн рублей 28.12.2021, 11:380 Возле Кургана Дружбы в Себежском районе запретили вырубку 28.12.2021, 11:342 Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки 28.12.2021, 11:160 Печерянин стал фигурантом уголовного дела за сбор маковой соломы
28.12.2021, 11:140 Оформление выплаты по уходу за нетрудоспособным стало доступно онлайн 28.12.2021, 11:020 Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса 28.12.2021, 10:590 Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку 28.12.2021, 10:482 «Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса
28.12.2021, 10:470 Приставы побудили великолукскую организацию погасить полумиллионный долг 28.12.2021, 10:398 Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима 28.12.2021, 10:350 Псковская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ 28.12.2021, 10:330 Житель Палкинского района предстанет перед судом за угрозу убийством ломом
28.12.2021, 10:310 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее 28.12.2021, 10:300 Псковский пенсионер лишился кошелька после поездки в такси 28.12.2021, 10:290 Созвездие Единорога над печорской фермой сфотографировал астроном-любитель 28.12.2021, 10:160 Автомобиль врезался в столб в результате ДТП в Пскове
28.12.2021, 10:130 Правительство выделило почти 2 млрд рублей на развитие информационной системы ОМС 28.12.2021, 09:580 Невельчанина будут судить за убийство иностранца 28.12.2021, 09:570 Псковичам рассказали о преимуществах онлайн-заявлений в ГИБДД 28.12.2021, 09:490 Константин Болотин исполнил новогоднюю мечту девочки из Куньи
28.12.2021, 09:340 Три псковича силой заставляли девушек заниматься проституцией 28.12.2021, 09:170 Для гдовских школьников провели новогодний праздник с участием собаки 28.12.2021, 09:010 Директор псковского детского центра стал участником шоу «Русский ниндзя» 28.12.2021, 08:440 Детский омбудсмен предложила разрешить использовать маткапитал на лечение ребенка
28.12.2021, 08:293 Алексей Севастьянов рассказал телеканалу «Матч», кто «похоронил» псковский футбольный клуб 28.12.2021, 08:130 Новогодний парад планет смогут увидеть россияне 28.12.2021, 07:581 Жириновский предложил включать новогодние каникулы в отпуска россиян 28.12.2021, 07:370 Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже
28.12.2021, 07:210 Еще более 1000 псковичей завершили курс вакцинации от коронавируса 28.12.2021, 07:020 Турагенты назвали самый выгодный период зимних отпусков 27.12.2021, 23:590 Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено 27.12.2021, 23:010 Более 600 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за сутки
27.12.2021, 22:350 Псковские налоговики проводят тренинги для налогоплательщиков 27.12.2021, 22:113 Пьяный подросток выпал из окна квартиры в Пскове 27.12.2021, 22:000 Около полусотни человек обратились к псковским приставам в день акции «Узнай о своих долгах» 27.12.2021, 21:450 Более 500 миллионов рублей налоговых отчислений получила Псковская область от РЖД
27.12.2021, 21:301 Уроки дорожной безопасности прошли в трех псковских школах 27.12.2021, 21:100 Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в городской библиотеке 27.12.2021, 20:500 Новогоднюю фотозону организовали в псковском детском саду 27.12.2021, 20:300 Почта России тестирует новый вид доставки отправлений
27.12.2021, 20:150 Юные великолучане получили подарки благодаря акции «Елка желаний» 27.12.2021, 20:000 Дмитрий Быстров о масштабной реконструкции площади в Острове 27.12.2021, 19:452 Туристский центр Псковской области опубликовал гайд по зимнему отдыху в регионе 27.12.2021, 19:300 Палкинская прокуратура выявила нарушения на производстве питьевой воды
27.12.2021, 19:150 Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта 27.12.2021, 18:550 Пробка в центре Пскова образовалась из-за двух аварий 27.12.2021, 18:350 Новогодний Остров 27.12.2021, 18:200 Экс-директора плюсского предприятия оштрафовали за злоупотребление полномочиями
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru