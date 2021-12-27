Общество

В УФСИН отрабатывают пресечение массовых беспорядков среди заключенных

Штабная тренировка по пресечению массовых беспорядков среди заключенных проводится в управлении ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

После построения личного состава, проверки служебных удостоверений, личных жетонов и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба под руководством врио начальника УФСИН Алексея Емельянова. На нем заместители руководителя представили свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

Штабная тренировка продолжится в течение всего дня. Так, планируется отработать вопросы по организации взаимодействия, углублению знаний и умений по сбору и анализу данных обстановки, произведению расчетов и выработке предложений для принятия решения. «Сотрудников ожидает совершенствование навыков в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств и управлению сводным отрядом», - продолжили в ведомстве.

В УФСИН отметили, что штабные тренировки проводятся регулярно, а их главная цель – показать наиболее целесообразные методы работы руководителей и органов управления. В рамках занятий проходит обучения для грамотного выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах.