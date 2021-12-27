Общество

Жители Псковского района боятся выйти на улицу из-за волков

Жители деревни Гверздонь Псковского района боятся выйти на улицу из-за волков. С просьбой о помощи к губернатору Псковской области обратилась жительница деревни.

По ее словам, волки приходят в населенный пункт уже не первый год. В этот раз стаю из 6 зверей местные жители увидели у мусорных контейнеров.

«Волки срывают собак с цепи или загрызают прямо возле домов. Сейчас, зимой, темнеет рано, и они ходят прямо по центру деревни. Очень страшно даже выйти на улицу или дойти до бани. Прошу обратить внимание и как-то решить эту проблему!» - написала псковичка.