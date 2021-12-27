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Общество

За неделю у жителей Псковской области изъяли более 10 единиц оружия

28.12.2021 19:11|ПсковКомментариев: 0

258 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 20 по 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

За этот период росгвардейцы выявили 18 административных правонарушений и изъяли 12 единиц оружия.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Также заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

В ведомстве отметили, что человек, добровольно сдавший оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.

Теги: #Росгвардия #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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