Общество

Денис Иванов принял участие во всероссийской акции «Елка Желаний»

Руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Денис Иванов исполнил новогоднюю мечту мальчика Василия. Об этом он сообщил на своей личной странице «ВКонтакте».

Депутат выложил видеоролик с вручением подарка, которое состоялось в рамках традиционной всероссийской благотворительной акции «Елка Желаний».

Помимо этого, он поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья, благополучия, удачи в делах и радости от дружеского общения.

«Поздравляю всех нас с наступающим Новым годом. Эти долгожданные праздники всегда создают у нас особое настроение, пробуждают светлые чувства и помыслы. С ними мы связываем надежды на хорошие известия, добрые перемены, а также успешное осуществление намеченных планов», - сказал Денис Иванов.